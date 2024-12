« UEMOA : 30 ans d’intégration régionale pour le transport terrestre et les infrastructures routières » est le titre de l’ouvrage de Marion Vern Vinagbon Ayinon, présenté au public ce samedi en présence du Directeur des éditions l’Harmattan Bénin, Stephens Akplogan, du Commissaire en charge du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des transports de l’Uemoa, Jonas Gbian, du Directeur des transports terrestre et aérien Jacques Ayadji et de plusieurs experts des infrastructures routières.

« Ce livre est un projet éditorial auquel nous avons cru (...) », a fait savoir le Directeur des éditions l’Harmattan Bénin, Stephens Akplogan.

En présentant l’ouvrage, la journaliste Arlette Bonou a souligné qu’il est primordial de lire cet ouvrage parce qu’il est un ouvrage de référence pour les acteurs du secteur routier.

« Par cet essai, l’auteur a appréhendé les enjeux de long terme lié aux infrastructures de transport en tant que chargé de mission, il est en mesure de proposer des solutions à la fois réaliste et innovante tenant compte des défis lié à la mobilité durable. », souligne-t-elle avant de préciser qu’«

Il est un bien précieux non seulement pour les gouvernements et les institutions comme l’Uemoa mais aussi pour les entreprises de transport, les chercheurs et les organisations internationales impliquées dans le développement des infrastructures ».

Jacques Ayadji, en sa double qualité de postfacier mais aussi de représentant de Monsieur José TONATO, Ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, recommande la lecture de l’ouvrage.

« Je voudrais à cette occasion, vous recommander de lire ce livre, pour y découvrir tout le trésor qu’il renferme, pour ne pas dire qui y est caché.

J’ai personnellement fait l’exercice et j’en suis très heureux et très fier. », a-t-il indiqué. Il précise que ce le livre offre une vision complète et on ne peut plus claire des défis et opportunités qui se présentent dans le domaine du transport terrestre au sein de l’espace UEMOA. Il met aussi en lumière les progrès réalisés au cours des trois dernières décennies, sans occulter les défis persistants qui requièrent l’attention et l’action collectives.

C’est pour cette raison que le Directeur des transports terrestre et aérien, Jacques Ayadji, convaincu de la richesse de l’ouvrage, recommande à tout le monde d’en procurer.

« C’est l’occasion pour moi de vous inviter, de nous inviter à nous procurer ce livre pour y parcourir ses pages. C’est une opportunité pour comprendre l’importance stratégique du transport terrestre pour l’intégration régionale, mais aussi, les efforts déployés au fil des années pour promouvoir son développement. », soutient-il avant de féliciter l’auteur pour le travail exceptionnel qui a contribué à la réalisation de ce livre.

En prenant la parole, le Représentant Résident de la Commission de l’Uemoa, Yaovi Batchassi, a montré que, en 30 d’existence de l’Uemoa, il n’y a pas assez de livres qui retrace les actions de l’institution sous-régionale. « (...) Sans écrit et sans communication, c’est comme si vous ne faisiez rien. Par les livres on communique. Il y a d’autres moyens de communication. Mais l’important est de laisser des tarces à travers des documents comme celui de Monsieur Ayinon. », a expliqué Monsieur Batchassi.

Pourquoi ce livre ?

Pour soutenir les différentes interventions au sujet de son ouvrage et montrer combien de fois ce livre est un outil d’une grande importance dans le secteur routier, Monsieur Marion Vern Vinagbon Ayinon a essayer de clarifier.

« Écrit c’est partagé. Mais le présent ouvrage va au-delà du partage car son contenu, va durer dans le temps et traverser des décennies. Il est exploitable par toutes les instances pertinentes.. ».

Le livre de Monsieur Ayinon n’est pas destiné uniquement aux spécialistes du secteur routier. Il peut servir, aussi bien les étudiants que les chercheurs.

« Pour les universitaires l’ouvrage peut inspirer beaucoup de thème de mémoire et ou de thèse de doctorat. », a-t-il précisé.

Pour les professionnels ce livre est à usage multiples. D’une part il permet aux consultants d’avoir une prise en main rapide de la situation régionale du secteur de transport et des infrastructures et d’autre part, il sert de miroir aux acteurs des différents états pour une reconnaissance sous différents angles des réalités du secteur qu’ils vivent au quotidien. Pour les décideurs à tous les niveaux, le présent livre est à conseiller en vue de la prise de décision à long rayon d’impact. C’est aussi un livre pour s’auto évaluer pour approfondir certains aspects structurants.

Monsieur Ayinon n’a pas manqué de remercier tous ceux qui l’ont soutenu au cours de la rédaction de son ouvrage.

«

»

2 décembre 2024 par