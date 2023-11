Le groupe Kumpan et Kaba Groove débute une tournée ce jeudi

Le groupe Kumpan et Kaba Groove, lauréat du Tremplin Musique 2023 débute une tournée dans plusieurs villes du Bénin. L’annonce a été faite, ce vendredi 24 novembre 2023 par la directrice déléguée de l’Institut Français du Bénin, Fabienne Bidou, lors d’une conférence de presse.

Du 30 novembre au 10 décembre 2023, le groupe Kumpan et Kaba Groove va traverser six villes du Bénin du sud au nord. Le 16 septembre dernier, le jury a choisi le groupe Kumpan et Kaba Groove comme lauréat de la deuxième édition du Tremplin Musique au terme des auditions. Il s’agit d’un concours de l’Institut Français du Bénin destiné aux groupes de musicien. Le concours permet aux musiciens de gagner en visibilité et de monter en compétences (artistiques, administratives etc). En tant que lauréat de la 2e édition, le groupe Kumpan et Kaba Groove entame une tournée nationale de concerts. Selon la programmation, elle débute le jeudi 30 novembre par l’Université d’Abomey-Calavi. Le groupe se rendra ensuite le 1er décembre au CCRI Smith de Ouidah ; le 2 décembre au Lieu Unik d’Abomey ; le 5 décembre à l’Institut français de Parakou et le 7 décembre au CAEB de Djougou. La tournée prend fin le dimanche 10 décembre à la Maison TV5 Monde de Natitingou.

Kumpan et Kaba Groove est un groupe de cinq artistes originaires de Natitingou. Mené par la chanteuse Kumpan, le groupe créé en 2016 propose une musique moderne inspirée des peuples du Nord du Bénin ; mettant en avant les cultures des Waaba, des Bemtamaribè et des Peulhs. Le groupe a fait de nombreuses recherches au sein de différentes communautés afin de collecter des rythmes et chants en voie de disparition.

Selon l’Institut Français du Bénin, cette tournée promet d’être une fête musicale exceptionnelle, offrant au public béninois une opportunité de redécouvrir la richesse culturelle de son pays. La tournée financée par l’Institut français du Bénin bénéficie d’un partenariat avec Wallonie-Bruxelles International. Elle mobilise de nombreux partenaires locaux : l’Université d’Abomey-Calavi et la Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB), le CCRI John Smith, le Lieu Unik d’Abomey, le CAEB et la Fondation Vallet, la Maison TV5 Monde de Natitingou, et s’appuie sur l’expertise technique de Gangan productions.

A.A.A

24 novembre 2023 par