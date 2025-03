Le gouvernement subventionne le Hadj 2025 avec plus de 700 millions FCFA

En Conseil des ministres ce mercredi 12 mars 2025, le gouvernement a décidé de subventionner l’organisation de l’édition 2025 du Hadj avec un montant de 710.649.400 de francs CFA.

Le gouvernement veut garantir aux pèlerins béninois des prestations de qualité pendant leur séjour en Arabie Saoudite pour le Hadj 2025. A cet effet, il est réclamé que soient mises en place un certain nombre de commodités relatives à la sécurité, l’hébergement, la restauration et au transport interurbain. Les pèlerins pendant leur séjour en terre Sainte pourront bénéficier d’un meilleur confort qu’il s’agisse du logement de même que des services de la catégorie B au lieu de D sur les sites de Mina et de Arafat.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, sont concernés, le logement à la Mecque et à Médine, la restauration en ces lieux, le transport par bus pour les trajets nécessaires au rite du Hadj, les prestations des guides et diverses autres convenances, compte non tenu des questions de visa et d’assurance.

La prise en compte de l’expression de ces besoins selon le gouvernement, a nécessité des ressources complémentaires que l’Etat prend en charge afin de permettre aux pèlerins de ne pas débourser plus que l’année dernière et aux fins de susciter, entre autres, la participation d’un plus grand nombre de fidèles musulmans à l’accomplissement de ce pilier fondamental de l’Islam. D’où la subvention de 710.649.400 francs CFA au profit de l’organisation du pèlerinage 2025 0 LA Mecque.

