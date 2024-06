Le gouvernement renforce la réglementation du secteur funéraire

Le gouvernement béninois a procédé, mercredi 19 juin 2024, en Conseil des ministres au renforcement de la règlementation du secteur funéraire en République du Bénin.

Le secteur funaire au Bénin est désormais réorganisé. Le gouvernement béninois a noté des insuffisances dans ce secteur régi jusqu’à présent par l’arrêté interministériel du 23 février 1995 portant règlementation des activités de pompes funèbres par les entreprises privées. Selon le Conseil des ministres, cet arrêté interministériel est devenu obsolète et inapproprié, au regard des évolutions du secteur et des exigences d’actualisation.

« Il n’a, en effet, pas pris en compte tous les aspects de la sphère funéraire et s’est limité à la gestion des entreprises privées de pompes funèbres. Ainsi, il n’aborde pas la gestion des cimetières, alors que ces dernières années, des situations conflictuelles ont été enregistrées, ayant comme origine leur aménagement », informe le Conseil des ministres. Le gouvernement a aussi observé par endroits de graves lacunes notamment en ce qui concerne le respect de l’intégrité physique et de la mémoire des défunts. S’y ajoutent des manquements en matière de protection de l’environnement.

Le gouvernement béninois a décidé de renforcer la réglementation aux fins de réorganiser le secteur funéraire en le mettant aux normes et standards requis en matière de santé, d’hygiène, d’assainissement et d’environnement en vigueur au Bénin.

« Le présent décret instaure donc des innovations qui s’appliquent à la catégorisation de ces activités, la fixation des normes techniques, sanitaires et environnementales applicables à la création, la gestion des pompes funèbres, des funérariums, des crématoriums et des cimetières », indique le Conseil des ministres. Il prévoit également les qualifications minimales requises pour opérer dans ce domaine et les sanctions encourues par les contrevenants aux règles édictées.

A.A.A

19 juin 2024 par ,