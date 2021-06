Le gouvernement lance le volet Arch Formation

Le ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé Mèwanou et des Petites et Moyennes Entreprises Modeste Tihounté Kérékou ont procédé lundi 28 juin 2021 au lancement du volet formation du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) en présence du Préfet du Littoral Alain Orounla.

Le volet formation du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain a démarré ce lundi 28 juin 2021 pour deux semaines. Il prend en compte une centaine d’apprenants dans plusieurs corps de métiers à savoir, électricité bâtiment, techniques de montage et de maintenance d’équipements d’énergie solaire photovoltaïque, menuiserie aluminium.

« Ce n’est que le début d’une grande activité qui permettra de former plus de 7.000 artisans béninois sur toute l’étendue du territoire national avec des équipements de dernière génération sous le coaching des experts venus de l’extérieur et des formateurs nationaux », a déclaré Venant Quenum, directeur Général de l’Agence Nationale de Protection Sociales (ANPS).

Pour le Ministre Modeste Kérékou, cette formation permettra aux Béninois de renforcer leurs compétences pratiques et techniques. Ils pourront accéder à de nouveaux marchés par la qualité de leurs productions et ainsi améliorer leurs revenus.

« Nous avons fait grandir avec beaucoup de difficultés (volet Arch formation) mais nous y sommes arrivés avec une sérieuse organisation, une bonne structuration selon les normes appropriées », s’est réjouie la ministre Véronique Tognifodé. Elle a invité les bénéficiaires au travail bien fait. « Le Gouvernement joue déjà sa partition pour votre bien-être. La balle est maintenant dans votre camp », a-t-elle ajouté.

À Pahou, des bénéficiaires sont en formation dans le cadre du même projet en menuiserie aluminium à l’école de gestion et d’industrie de Pahou. La formation démarre très bientôt dans les autres départements.

ARCH est un grand projet de protection sociale avec un paquet de 4 services au profit des populations. Il y a le volet assurance maladie, le volet formation, le volet crédit et le volet assurance retraite.

ARCH Formation a pour but d’accroître le niveau de qualification et d’accès aux opportunités économiques des acteurs du secteur informel, notamment les plus démunis.

AAA

29 juin 2021 par