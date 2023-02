Le gouvernement lance la sélection des familles d’accueil

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a lancé, en partenariat avec SOS Villages Bénin, la sélection des familles d’accueil en vue d’une collaboration dans la prise en charge et la protection des enfants en situation difficile.

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures relatives à la protection de remplacement pour les enfants en situation difficile, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a lancé, en partenariat avec SOS Villages Bénin, la sélection des familles d’accueil en vue d’une collaboration dans la prise en charge et la protection des enfants en situation difficile.

VOICI LES CONDITIONS A REMPLIR ET LES PIECES A FOURNIR

