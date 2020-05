Le gouvernement lance la fabrication de masques

Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus, le gouvernement béninois a lancé la fabrication de masques réutilisables de protection au profit de certains groupes socioprofessionnels.

Un appel à production normée est lancé à l’endroit des artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers, couturières et tailleurs au plan national afin de produire les masques en quantité suffisante. « Tout artisan installé sur le territoire national et en mesure de fabriquer des masques respectant les spécifications prescrites dans les fiches techniques peut proposer sa production à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME) », indique le communiqué du gouvernement.

