Le gouvernement décline sa responsabilité

Des images de tissus griffés « Journée Internationale de la Femme » circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. A travers un communiqué en date du 6 février 2020, le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance informe « l’opinion publique que le gouvernement du Bénin n’est mêlé, ni de près, ni de loin à cette initiative ».

Selon le communiqué signé de la directrice de Cabinet Natacha Kpochan Razaki, « ces tissus seraient mis en vente par des commerçants, faisant croire aux populations qu’il s’agirait du pagne retenu officiellement dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale de la Femme, le 08 Mars 2020 en République du Bénin ».

Par ailleurs, le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance souligne que « les manifestations officielles avec le port de tissus conçus et commercialisés pour la circonstance sont proscrites par le gouvernement » et invite les populations à la vigilance.

Akpédjé AYOSSO

11 février 2020 par