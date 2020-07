Le gouvernement au secours des maraîchers affectés

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston C. Dossouhoui a lancé ce mardi 28 juillet 2020 à Grand-Popo dans le département du Mono, la campagne de distribution de semences aux maraîchers affectés par les affres de la pandémie du Coronavirus. Cet appui du gouvernement qui vise à soutenir les producteurs, victimes collatérales de la pandémie de la Covid-19 s’inscrit dans le cadre Projet d’appui au développement du maraîchage au Bénin (PADMAR).

Au total, 420 producteurs en provenance de 27 communes ont reçu du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, 400 kits de 08 cultures à savoir, la tomate, le piment, l’oignon, le gombo, l’amarante (Fotètè), la morelle (Gboma), la basilique africaine (Tchiayo) et le crincrin.

Des semences qui proviennent des stocks existants de Word Vegetale Bénin, une structure qui s’occupe de la production de semences maraîchères et le Projet d’appui au développement du maraîchage au Bénin (PADMAR). Deux structures en partenariat depuis deux ans pour booster le développement du maraichage au Bénin. 6

« Si aujourd’hui, nous abordons la problématique avec les petits producteurs à travers leurs coopératives, l’action de Grand-Popo impacte déjà 230 coopérateurs répartis en 11 coopératives », a fait savoir le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston C. Dossouhoui. A l’en croire, des critères de sélection des bénéficiaires ont été fixés, et il faut avoir vécu les affres du Coronavirus. D’où la nécessité d’une relance.

Selon le ministre Dossouhoui, le gouvernement n’a pas oublié les gros producteurs. 30 milliards de francs CFA ont été mis en jeu afin d’assouplir un peu les conséquences du Coronavirus, et les aider à aller aux crédits, a-t-il informé. « Le Gouvernement du Président TALON est soucieux de ce que, sans l’agriculture, notre pays sera toujours à la traine. Le secteur agricole contribue pour près de 25% au produit intérieur brut », a poursuivi le ministre insistant sur le rôle important de l’agriculture dans l’économie.

Le président de la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin, Mathieu Sahoui a exprimé sa joie et ses remerciements au gouvernement. Cet appui, selon lui, va « renforcer les heureux bénéficiaires à relever la pente », a-t-il précisé.

Le don offert est évalué à 10 millions de francs CFA. Il a été remis en présence des responsables du projet PADMAR, de Word Vegetale Center, des bénéficiaires, du maire de Grand-Popo et du Secrétaire général de la préfecture du Mono, représentant le préfet Comlan Sèdzro Zinsou.

