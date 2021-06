Le gouvernement au chevet des sinistrés de Grand-Popo

Les populations touchées par les crues des eaux ont reçu, jeudi 24 juin 2021, le soutien du gouvernement. Une délégation composée du ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci, était au chevet des sinistrés de Grand-Popo.

Des vivres, une enveloppe financière et autres appuis ont été remis, jeudi 24 juin 2021, aux autorités locales en faveur des populations de Grand-Popo touchées par les inondations. Le gouvernement traduit par ce geste sa compassion et celle de toute la Nation aux sinistrés. La délégation gouvernementale composée de ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci, a saisi l’occasion pour sensibiliser sur les dispositions à prendre en ces temps de crues et sur le respect des consignes de sécurité. Les ministres ont rassuré les populations des dispositions prises par le gouvernement pour veiller à leur protection.

D’autres actions à long terme sont prévues pour contrer les inondations cycliques auxquelles sont confrontées les habitants de Grand-Popo, selon la délégation gouvernementale.

M. M.

