Le gouvernement approuve le Plan Cadre de Coopération des Nations Unies

En Conseil des ministres, ce mercredi 1er mars 2023, le gouvernement béninois a approuvé le Plan Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable 2023-2026.

Approbation du Plan Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable 2023-2026. Selon le Conseil des ministres, ce « document élaboré d’accord parties a pour objectif d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies, des priorités nationales déclinées dans le Plan National de Développement 2018-2025 et le Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026 ».

L’Agenda 2030 des Nations Unies ambitionne, par l’action de la communauté internationale, de faire advenir des « populations plus résilientes, en bon état de santé et de nutrition, mieux éduquées, bénéficiant de la protection sociale, vivant en paix, en sécurité, dans un environnement de justice et engagées pour un développement durable, participatif et inclusif ».

Le Plan Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable 2023-2026 s’articule autour de trois axes stratégiques en lien avec les priorités du gouvernement. Il s’agit d’assurer la transformation structurelle de l’économie et la résilience aux chocs ; de garantir la protection sociale et l’accès équitable, inclusif et de qualité aux services sociaux de base ; et de consolider la démocratie, l’Etat de droit, la bonne gouvernance et la cohésion sociale.

Il coûtera 377.411.650.000 FCFA sur la période de référence, dont 148.500.000.000 FCFA à la charge du Bénin.

« Le ministre de l’Economie et des Finances procédera à la signature du Plan Cadre dont les projets et programmes qui en découleront seront formulés en conséquence », informe le Conseil des ministres.

Akpédjé Ayosso

