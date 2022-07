Le gagnant de la 1ère voiture tiré au sort ce jeudi

On connait depuis ce jeudi 28 juillet 2022, le gagnant de l’une des deux voitures Rav4 neuves mises en jeu dans le cadre de la tombola factures normalisées de la Direction générale des impôts (DGI). Adonis Hounkpatin a eu la chance de remporter l’un des véhicules de luxe au cours du tirage au sort qui a eu lieu sur l’esplanade extérieure du stade René Pleven d’Akpakpa en présence de Me Maxime Assogba, huissier de justice, des responsables de l’administration des impôts, des professionnels des médias, et autres gagnants du jeu tombola factures normalisées.



La réforme des factures normalisées, une réforme visant à sécuriser les recettes de l’Etat fait des heureux gagnants grâce au jeu tombola. Le premier gagnant de l’un des véhicules mis en jeu est tiré au sort dans l’après-midi de ce jeudi 28 juillet. Joint au téléphone sur les lieux du tirage, Adonis Hounkpatin n’a pas cru à l’annonce qui lui est faite. « Ce n’est pas vrai, C’est un rêve ! », s’est-il exclamé. L’heureux gagnant va se rapprocher de l’administration des impôts pour le reste du processus lié notamment à la vérification d’identité, avant de prendre la clé de sa voiture.

Avant ce tirage au sort, 08 gagnants des lots de 100.000 FCFA, et 06 autres gagnants des lots de 200.000 FCFA ont reçu leurs chèques.

Tirage au sort et les lots à gagner

Me Maxime Assogba a rappelé quelque principe du jeu. Le tirage au sort s’effectue sur la base d’un logiciel connecté directement à une base de données qui enregistre automatiquement les factures normalisées émises. Ce logiciel remue les numéros des factures normalisées et en retient au hasard des numéros gagnants, a-t-il expliqué.

Les tirages au sort selon l’huissier de justice, se font de façon hebdomadaire, mensuelle, et annuelle. Les lots hebdomadaires sont au nombre de 100, et regroupent 50 lots de 20.000 FCFA, 30 lots de 50.000 FCFA, 15 lots de 100.000 FCFA, et 05 lots de 200.000 FCFA. Le tirage mensuel prend en compte 02 lots de 500.000 FCFA ; et enfin, le tirage annuel composé de deux supers lots de véhicules neufs d’une valeur de 25.000.000 FCFA chacun.

Pour le bon déroulement du jeu tombola, un règlement est élaboré et tient compte de tous les aspects. Maxime Assogba a cité entre autres, la participation au jeu, le tirage et les lots à gagner. Du point de vue de la participation, à l’exception des personnes morales, des agents de la DGI, et autres organisateurs de la tombola, les personnes physiques, consommatrices finaux exigeant une facture normalisée après achat de biens et services, sont d’offices participants au jeu tombola factures normalisées, a expliqué l’huissier de justice.



Le directeur général adjoint des impôts, Justin Agbikossi, représentant le directeur général, a félicité tous les acteurs pour leur adhésion massive à la réforme des factures normalisées. Une réforme dont les fruits tiennent déjà les promesses des fleurs, s’est-il réjoui. En dépit de quelques poches de résistance, les entreprises prestataires et autres commerçants prennent de plus en plus l’habitude de délivrer des factures normalisées leurs clients, a ajouté le DGAI avant d’inviter les populations à réclamer au quotidien, leurs factures normalisées à l’occasion de leurs différents achats. Selon Justin Agbikossi, c’est pour les accompagner dans ce sens que le jeu tombola a été mis en place.

Nouveau format de la tombola des factures normalisées

Suivant les explications du directeur général adjoint des impôts, la tombola des factures normalisées ne s’arrête pas au tirage au sort de l’un des deux véhicules mis en jeu. Elle va se poursuivre sous un nouveau format. Ce format met en jeu 102 lots en espèces par mois, qui varient de 20.000 FCFA à 500.000 FCFA. A cet effet, il a invité les populations à toujours réclamer les factures normalisées lors de leurs différentes opérations d’achat, à les scanner via l’application e-mecefbenin disponible sur Play Store ou Appe Store afin de participer au jeu.

« Ne seront déclarés gagnants que les consommateurs finaux (les personnes physiques ayant effectué des achats de biens ou de services pour leur propre besoin). Les entreprises ne participent pas à la tombola mecef », a nuancé Justin Agbikossi avant de préciser que l’application MeceF Bénin ne sert pas qu’à participer au jeu. Elle intègre également une option permettant à chacun et à tous de dénoncer les entreprises qui refusent d’accomplir l’obligation légale de délivrance des factures normalisées à leurs clients.



Avantages des factures normalisées aux entreprises

La facture normalisée n’induit aucune augmentation de prix comme certains le font croire aux populations. Elle vise surtout à sécuriser les recettes de l’Etat, et procure de nombreux avantages aux chefs d’entreprises. Le DGAI a cité entre autres, l’équité fiscale, la saine concurrence entre entreprises, la diminution des cas de vol à la caisse, etc. La facture normalisée souligne-t-il, est « simplement un moyen pour sécuriser » les différentes contributions aux charges publiques ; des contributions dont l’Etat a besoin pour poursuivre les différents projets et programmes de développement au profit de toute la nation. A cet effet, Justin Agbikossi a invité les populations à toujours exiger leurs factures normalisées afin d’accompagner la dynamique de développement socioéconomique en cours dans le pays depuis quelques années. Conformément au principe de jeu, le résultat de chaque tirage au sort n’est définitivement accepté qu’après des formalités auprès de l’huissier de justice, a souligné le DGAI.

Adonis HOUNKPATIN, c’est le nom du propriétaire de la facture gagnante de l’une des deux voitures en jeu de la tombola des factures normalisées. Sa facture en date du 09 juin 2022 a été tirée au sort ce jeudi sur l’Esplanade du Stade René Pleven d’Akpakpa. pic.twitter.com/b5AaPCoeLX — Direction Générale des Impôts du Bénin (@dgibenin) July 29, 2022

