Le fameux Faletti de Savè arrêté

Le calme pourra revenir, et ce, de façon définitive à Savè dans le département des Collines. Le meneur en chef présumé de la rébellion observée dans cette localité depuis les dernières législatives, a été arrêté par les forces de l’ordre ce jeudi 23 janvier 2020.

Surnommé « Général Faletti », celui que les populations ont longtemps considéré comme insaisissable, a par le passé, défié les autorités et les forces de sécurité. Mais c’est sans compter sur le professionnalisme des hommes en uniforme. Il a été pris et sera présenté au procureur de la République.

Selon les informations, son arrestation aurait été soldée par des pertes en vie humaines.

F. A. A.

23 janvier 2020 par