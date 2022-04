Le dossier de l’ex CA Brice Lankoutin renvoyé au 2 mai

L’ex Directeur Administratif et financier (DAF) de l’Agence de Réhabilitation de la Cité d’Abomey (ARCHA), Brice Lankoutin et actuel Chef d’Arrondissement (CA) de Kinta, dans la commune d’Agnangnizoun poursuivi pour « usage de faux diplôme et abus de fonction » à la suite d’une plainte du directeur de l’ARCHA n’est pas fixé sur son sort à l’issue de l’audience de lundi 04 avril 2022 à la CRIET.

Sous mandat de dépôt depuis le 9 mars 2022, Brice Lankoutin a été sorti de prison pour son procès le lundi 04 avril 2022.

A la barre face au juge de la CRIET, le plaignant César Agbossaga et Directeur de l’ARCHA confie avoir découvert fortuitement que son ex DAF était détenteur d’une Attestation provisoire de diplôme de Master au lieu d’un diplôme en bonne et due forme. L’ex DAF a paraphé des documents à la fois en tant que Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), Directeur Adjoint et DAF. La défense a réagi face aux accusations portées contre l’ex CA Brice Lankoutin.

A l’issue de l’audience, le dossier a été renvoyé au 02 mai 2022. L’ex CA retourne ainsi en prison.

Le sieur Brice Lankoutin est également poursuivi pour « enrichissement illicite ». Le prévenu sera fixé sur son sort le 2 mai prochain.

M. M.

7 avril 2022 par