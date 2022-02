Le dossier Claude Padonou renvoyé au 14 mars

Le procès du directeur de Media Contact Claude Padonou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a été renvoyé au 14 mars 2022.

Nouveau renvoi du procès dans lequel le directeur de Media Contact Claude Padonou est accusé d’escroquerie, faux et usage de faux et abus de biens sociaux. Le procès avait été renvoyé au 21 février pour communication de pièces. Ce lundi, l’avocat de Claude Padonou n’était pas à l’audience. En raison de l’absence de l’avocat, le procès a été renvoyé au 14 mars 2022. Un renvoi ferme.

Il est reproché à Claude Padonou d’avoir vendu les actions de ses partenaires (Basile Kougblénou, Gabriel Tossou et Edgard Kpatindé) à son fils Michael Mahougnon Padonou et à son épouse camerounaise Anne Michèle Mbo Mendoua. La dénomination de la société Média Contact a été aussi changée en Média Contact Bénin. Les actionnaires ont appris leur départ du conseil d’administration de Média Contact et la vente de leurs actions par annonce légale parue dans le numéro 6595 du quotidien ‘’La Nation’’.

Les actionnaires ont porté plainte contre Claude Padonou pour escroquerie, faux et usage de faux et abus de biens sociaux. Le notaire Moïse Atchadé est également accusé dans ce dossier de faux en écriture publique.

