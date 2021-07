Le décret portant nomination dans les Universités publiques adopté

Réuni en conseil des ministres, mercredi 28 juillet 2021, le gouvernement a procédé à l’adoption des décrets portant nomination des membres et du président des Conseils d’administration de plusieurs structures publiques.

Le décret portant nomination des membres et du président des Conseils d’administration dans les campus publics tels que Université d’Abomey-Calavi, Université de Parakou, Université d’Agriculture et Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et de Mathématiques a été adopté en conseil des ministres, mercredi 28 juilllet 2021.

Il a été procédé également à l’adoption du décret portant nomination des membres du Comité de suivi de mise en œuvre de la réforme de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation, du décret portant nomination des membres et du président des Conseils d’administration de l’Institut national de la Femme et du décret fixant la structure-type des ministères.

