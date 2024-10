Le décret créant le Conseil national de l’Alimentation et de la nutrition abrogé

Abrogation du décret N°2009-245 du 09 juin 2009 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition.

Le gouvernement a abrogé, par décret en date du 25 septembre 2024, le décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition.

Le décret N° 2024-1116 portant abrogation a été signé par le Chef de l’État Patrice Talon ; le Ministre d’État, Ministre du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané ; le Ministre d’État, Ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni ; le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Cossi Dossouhoui et le Ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

Au Bénin, un document de politique nationale d’alimentation et de nutrition 2024-2033 élaboré en juillet 2023 par le conseil de l’alimentation et de la nutrition a été adopté en juillet 2024.

Créé en 2009, le Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition dénommé Conseil de I’Alimentation et de la Nutrition (CAN) a, entre autres, pour missions de : (i) définir la Politique Nationale en matière d’Alimentation et de Nutrition ;(ii) assurer l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation duPlan d’Action National pour l’Alimentation et la Nutrition ;(iii) assurer la coordination des actions liées à l’Alimentation et à la Nutrition.

Le CAN, est chargé selon l’article 4 du décret abrogé de : « Assurer l’élaboration et I’adoption des documents de politique, des textes législatifs et des dispositions règlementaires nécessaires à I’expression effective de I’engagement politique du Gouvernement et des Collectivités locales dans le domaine de l’Alimentation et de la Nutrition ; Assurer le développement de programmes multisectorialisés d’alimentation et de nutrition impliquant Les différents intervenants notamment l’Etat, les Collectivités locales, le Secteur privé et les Organisations Non Gouvernementales ».

Il a également la charge de : « négocier et mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre correcte des Programmes d’Alimentation et de Nutrition ; exploiter les résultats des études ou travaux effectués dans le domaine de l’Alimentation et de la Nutrition ; Coordonner les activités de toutes les structures nationales et internationales qui interviennent dans le domaine de I’Alimentation et dela Nutrition au Bénin ; Créer les synergies nécessaires entre les politiques sectorielles les acteurs et les actions pertinentes devant concourir aux plans local, communal, départemental et national à une alimentation saine et équilibrée des populations ; Assurer l’élaboration des normes et standards en matière d’Alimentation et de Nutrition ; Harmoniser les indicateurs de suivi/évaluation des activités et conseiller les différents intervenant impliqués dans la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d’Alimentation et de Nutrition ; identifier, évaluer et recommander de façon systématique aux autorités compétentes, les mesures urgentes qui pourraient être adoptées pour assurer une bonne alimentation et une bonne nutrition des populations ; développer un partenariat avec les institutions régionales et internationales qui poursuivent les mêmes buts ».

LE DÉCRET PORTANT ABROGATION

