Le corps sans vie d’une dame découvert à Sékou

Découverte macabre dans l’arrondissement de Sèkou, commune d’Allada lundi 5 décembre 2022.

Les habitants de Yahoué dans l’arrondissement de Sékou, commune d’Allada ont découvert, lundi 5 décembre 2022, un corps en putréfaction dans une brousse.

Il s’agit du corps d’une dame revendeuse de bouteilles et mère de 4 enfants.

La dame a quitté le quartier Saint Michel, commune de Cotonou pour s’approvisionner en bouteilles en compagnie d’une amie. Elle a été abordée par un homme qui l’invite à le rejoindre à Sékou sous prétexte de lui vendre des casiers de boissons.

C’est l’ami de la dame qui a donné l’alerte de la disparition et des recherches ont été lancées. Malheureusement, c’est le corps sans vie de la revendeuse de bouteilles qui a été retrouvé.

Les causes et les circonstances du décès ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte.

M. M.

14 décembre 2022 par ,