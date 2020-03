Plusieurs fonctionnaires dont des médecins et des magistrats exerçant à Porto-Novo et Cotonou n’ont pu rejoindre leurs lieux de service ce lundi 30 mars 2020. Et pour cause, le cordon sanitaire établi pour éviter la propagation du Covid-19 dans le pays. Ces fonctionnaires après le week-end dans les localités d’Avrankou et Ifangni n’ont pu rejoindre leurs lieux de travail.

« Le directeur général de la Police républicaine a été ferme. Personne ne doit passer sans dérogation, même député ou ministre parce qu’on ne sait pas qui est vecteur de cette maladie », a confié à La Nation le commissaire d’arrondissement de Honvié, situé dans la commune d’Adjarra. A en croire Faïssal Assani, ces fonctionnaires ont dû rebrousser chemin pour rentrer chez eux. Certains d’entre eux auraient promis d’informer leur hiérarchie pour que des dérogations spéciales leur soient délivrées afin de leur permettre de franchir la barrière.

Selon les informations, le préfet de l’Ouémé tient beaucoup à la réussite de la mesure de confinement dans ce département. Pour cela, des dispositifs sécuritaires ont été érigés à des points stratégiques d’entrée et de sortie du cordon sanitaire qui regroupe les communes de Sèmè-Podji, Porto- Novo, Adjarra, Akpro-Missérété et Aguégués.

Une barrière est installée sur la route Porto-Novo-Adjarra-Avrankou- Ifangni-frontière Nigéria. Elle est érigée au niveau de l’arrondissement de Ouanho, limite entre Avrankou et Adjarra.

La commune d’Akpro-Missérété abrite trois check-points. Le premier à la frontière entre Dangbo et Akpro-Missérété sur la route Akpro-Missérété-Dangbo-Adjohoun-Bonou-Ounhi-Kpédékpo ; le second au niveau de Katagon, arrondissement frontalier entre Akpro-Missérété et Sakété sur l’axe Porto-Novo-Pobé-Kétou et le dernier au niveau du village de Gbégnidji à Akpro-Missérété donnant sur Avrankou.

Tous ces points d’entrée et de sortie selon le journal, sont fermés avec des chicanes et gardés par une équipe mixte composée de militaires et de policiers armés.

Le même dispositif a été observé au niveau des localités frontalières au cordon sanitaire.

F. A. A.

31 mars 2020 par