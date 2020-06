Le conseil communal de Toffo installé, l’élection du maire reportée

Le préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia a installé ce mardi 02 juin 2020 le conseil communal de Toffo. Au terme de cette cérémonie, la seconde partie consacrée à l’élection du maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissement n’a pas eu lieu. La séance a été suspendue et reportée à une date ultérieure.

Dans une interview accordée à la presse, Evariste Sinkpota a été rassurant sur la question de la désignation du prochain maire de Toffo. A l’en croire, il n’y a aucun problème quant à l’élection du prochain maire. Car, souligne-t-il, tous les conseillers sont de la même famille politique et au moment opportun, ils sauront se conformer aux directives du parti.

Selon Bibiane Adamaze, précédemment première adjointe au maire, c’est le développement de Toffo qui doit préoccuper les uns et les autres. La discipline du groupe s’imposera à tous les différents élus du parti, a-t-elle souligné. Quel que soit celui qui sera élu maire, tous les autres conseillers doivent s’associer à lui pour qu’il réussisse sa mission, a précisé l’ex première adjointe au maire. A l’en croire, c’est la seule façon pour le parti Bloc Républicain (BR) majoritaire, de gagner la confiance de la population.

Le jeune Basile Allaglo pour sa part, dit être en mission pour la jeunesse. Le défi fondamental qu’il entend relever est celui de la promotion, du bien-être et surtout de l’épanouissement de la jeunesse de Toffo.

La cérémonie d’installation de nouveaux conseillers communaux a été marquée par la présence de parents, d’amis des nouveaux conseillers, et d’un fort détachement d’éléments de la police républicaine pour la sécurité des lieux.

