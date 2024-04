Le 3è rapport d’activités du président Vlavonou adopté

Les députés de la 9è législature ont adopté, mardi 23 avril 2024, le rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale couvrant la période du 1er premier octobre 2023 au 31 mars 2024.

Le rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale couvrant la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 a été adopté à 79 voix pour, 28 contre et 0 abstention le mardi 23 avril 2024.

Au cours de la période prise en compte par le rapport, « les membres du Bureau se sont réunis cinq (05) fois avec un taux moyen de participation de 91,41 % et les membres de la Conférence des présidents se sont réunis quatre (04) fois avec un taux moyen de participation de 90 % par réunion », selon le président de l’Assemblée nationale.

Vingt (20) séances dont quinze (15) en session ordinaires et cinq (5) en session extraordinaire ont été tenues et ont permis de voter deux lois de finances, six lois ordinaires et sept lois portant autorisation de ratification ou d’adhésion, a précisé Louis Gbèhounou Vlavonou. « En ce qui concerne le travail législatif, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de son Règlement intérieur, l’Assemblée nationale a tenu entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2024, une session ordinaire et une session extraordinaire ».

