Le Colloque international de l’Eglise catholique s’ouvre sur le code électoral

Un colloque international sur le code électoral initié par le clergé du Bénin s’est ouvert ce jeudi 25 avril 2024 à Cotonou.

’’ Les modifications du Code électoral au Bénin de 1990 à aujourd’hui : Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la Nation ’’. Ainsi s’intitule le colloque international dont les travaux ont été lancés ce jeudi 25 avril 2024 au Palais des congrès de Cotonou par Mgr Roger Houngbédji, Archevêque de Cotonou.

L’Eglise catholique entend apporter sa contribution à la paix à travers ce colloque international. Plusieurs communications seront présentées aux participants. Il s’agit, entre autres, du ’’Nouveau code électoral : présentation, analyse et persperctives’’ ; Le code électoral ; le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la Nation : une trilogie féconde’’.

