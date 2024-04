Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’au regard du nombre de personnes qui se retrouvent devant la CRIET pour affaire de fausse vente de coton graine ces temps-ci, on se demande si le commerce autour de cette matière s’est trop démocratisé maintenant, ou bien c’est l’escroquerie qui a pris de l’ampleur…

La semaine passée c’était un mes petits Neveux écrivaillion, qui n’a jamais vu un champ de coton autrement qu’à la télévision qui s’est retrouvé avec un complice a Missretré. L’actualité aujourd’hui c’est un Vice-Président du parti de mon Neveu AYADJI, qui s’y retrouve pour toujours escroquerie sur vente de Coton graine. Lui il s’était fait remarquer en payant la manchette d’un journal qui depuis plus d’un an, le fait passer pour l’homme le plus populaire de Parakou, alors que les mauvaises langues disent que même ceux de sa maison ne le connaissent pas tous …

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez qu’après procès, la peine qui siérait à ces vendeurs de graines fictives, serait de les envoyer comme forçats dans des champs de coton, êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

