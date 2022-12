Le comptable de l’hôpital de l’EPMB arrêté

Le comptable de l’hôpital de l’Église Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) de Porto-Novo a été interpellé mardi 13 décembre 2022. Il est impliqué dans une affaire de détournement de fonds.

Détournement de plus de soixante millions de FCFA à l’hôpital de l’Église Protestante Méthodiste du Bénin. Selon ‘’Le Potentiel’’, le constat a été fait après un audit commandité par le nouveau Conseil d’Administration de l’hôpital à Porto-Novo. La Brigade Économique et Financière a été saisie. Le comptable H. H. a été interpellé dans la journée du mardi 13 décembre et placé en garde à vue. Des caissiers et d’autres responsables de l’hôpital seraient impliqués dans ce détournement de fonds. Ils seront tous présentés au procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme).

Akpédjé Ayosso

