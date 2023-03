Le chef traditionnel d’Abonga tué, le frère du roi blessé

Un conflit domanial opposant le chef traditionnel d’Abonga, commune de Banikoara, et son frère, à un cultivateur du nom de Orou Koto, a tourné au drame samedi 11 février 2023.

Le chef traditionnel d’Abonga dans la commune de Banikoara, a été tué samedi 11 mars 2023, dans une affaire de terre.

Un conflit domanial opposait le chef traditionnel, son frère et le sieur Orou Koto.

Le roi et son frère décidés à s’accaparer de la terre du sieur Orou Koto, ont saccagé les plantations et les greniers se trouvant sur le domaine vendredi 10 mars dernier.

Une expédition punitive est organisée le lendemain, samedi 11 mars 2023, par le propriétaire du champ saccagé.

« Le petit frère du roi rentrait chez lui et au niveau des pommiers, il passe par la maison du propriétaire du champ qu’ils ont saccagé. Alors, le type et les deux personnes sont sortis et ont attaqué le frère de notre papa. En courant pour aller chez lui, ils lui ont tiré une balle sur la tête et à jambe. Il a été conduit à l’hôpital par notre aîné et en ce moment notre père et moi, on était à la maison. Je regarde par la fenêtre et je vois le type venir dans notre maison. (…) J’informe alors notre père que le monsieur est en train de venir et il est armé. Il tire une balle sur notre père mais ça n’entre pas. Il sort et va se cacher dans une maison à côté de la nôtre et notre père le poursuit. C’est là, il le prend par surprise et lui tire deux balles devant et derrière », a témoigné Issa Bagou, le fils du chef traditionnel, à la radio locale Banigansé Fm.

Après le constat de la police, le corps du chef traditionnel a été remis aux parents pour inhumation sur instructions du procureur.

Marc MENSAH

13 mars 2023 par