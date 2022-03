Le chef quartier d’Avotrou condamné à 2 ans de prison

Le chef du quartier d’Avotrou/Akpakpa à Cotonou a été également condamné, ce lundi 07 mars 2022, dans l’affaire de délivrance du passeport béninois à des Camerounais.

Poursuivi pour « complicité d’abus de fonction » dans l’affaire de délivrance de passeport béninois à six ressortissants camerounais, Brice Agbogninou Bonou, chef du quartier d’Avotrou/Akpakpa à Cotonou était devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du terrorisme (Criet), ce 07 mars 2022, à l’instar des autres accusés. A l’audience ce lundi, les faits de « complicité d’abus de fonction », ont été requalifiés en délivrance de « fausses attestations ». Après le délibéré, la Cour a condamné le chef quartier Brice Agbogninou Bonou à deux ans de prison ferme et à une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.

L’ex Directeur de l’Émigration et l’Immigration (DEI), le commissaire divisionnaire de police Florent Agbo a écopé de 10 ans de prison ferme pour « abus de fonction ». La secrétaire de l’ex DEI, dame Brigitte Adjagba a écopé de 5 ans de prison dont 2 ans fermes et une amende de 2 millions de FCFA. Les six Camerounais bénéficiaires de faux passeports béninois ont été condamnés chacun à 3 ans de prison ferme et une amende de cinq cent mille (500.000) FCFA pour « complicité d’abus de fonction. La Cour a ordonné l’expulsion des Camerounais du territoire béninois à l’issue de leur peine de prison.

