Le cerveau d’un réseau de cambrioleurs arrêté à Lalo

Le cerveau d’un réseau de cambrioleurs a été arrêté, dimanche 06 mars 2022, à Mindekpoletoh, un village de l’arrondissement de Zali, commune de Lalo.

Interpellation dimanche dernier du cerveau d’une bande de cambrioleurs. Face à la recrudescence des cas de cambriolages sur son territoire de compétence, le commissariat de Lalo a ouvert une enquête. Les investigations ont permis d’arrêter le cerveau de la bande.

La perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir des panneaux solaires avec des batteries, des feuilles de tôles galvanisées, des bassines neuves en aluminium, des sacs de riz et de maïs, d’engrais et beaucoup d’autres objets d’origine douteuse. Ses complices actuellement en cavale sont très recherchés par les éléments de la police.

La bande de malfrats selon la police opère également dans les communes de Klouéklanmey, et d’Agbangnizoun dans le Zou.

