Le casier judiciaire se délivre désormais en ligne au Bénin

Grand soulagement pour les populations béninoises. La demande et la délivrance du casier judiciaire, une des pièces importantes souvent exigée pour la constitution de divers dossiers pourra désormais se faire en ligne. L’Agence des services et systèmes informatiques (ASSI) a annoncé la mise en place de la plateforme e-Service pour ce mercredi 29 juillet 2020.

Grâce à la mise en place de cette plateforme, la demande et la délivrance du casier judiciaire pourra se faire en ligne. Une avancée importante du programme de dématérialisation de l’administration dans le secteur de la justice, et qui pourra épargner aux citoyens, le retour chaque fois au tribunal du territoire où ils sont nés pour l’obtention.

Afin d’operationaliser la plateforme et la rendre efficace, l’ASSI entend présenter le e-Service aux points focaux des guichets du centre national du casier judiciaire qui, à l’en croire, sont les principaux acteurs. A cet effet, une formation sera organisée à la direction générale de l’ASSI en leur intention sur l’utilisation du casier judiciaire, et le traitement en ligne des différentes demandes afin de donner le meilleur des services aux citoyens. Dans ce cadre, l’agence mettra à la disposition des points focaux des 15 juridictions, des box internet avec un forfait internet de six 06 mois.

F. A. A.

Plus que quelques heures et le #casierjudiciaire fera parti de nos #eservices.

A cet effet, #assi forme les points focaux des guichets sur le traitement en ligne des demandes pour leur permettre de vous offrir à leur tour un service de qualité.#servicepublic #beninNumerique pic.twitter.com/fhxdveQqlG — ASSI (@assibenin) July 28, 2020

28 juillet 2020 par