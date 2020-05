L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) a ouvert ce vendredi 1er mai 2020, la campagne médiatique dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Dans son message de lancement, la présidente du parti Claudine Afiavi Prudencio appelle les électeurs à voter massivement pour l’UDBN.

« L’heure a sonné ! Oui !!! L’heure a sonné ! L’heure a sonné de gérer nos collectivités locales autrement. L’heure a sonné pour faire régner la bonne gouvernance dans nos communes. L’heure a sonné pour que les femmes et les jeunes puissent assurer la bonne relève de la gouvernance locale », a déclaré la présidente de l’UDBN Claudine A. Prudencio, dans son message de lancement de la campagne.

Soutien du Président Patrice Talon, l’UDBN estime que « les présentes élections communales et municipales constituent une occasion importante d’amorcer ce nouveau départ ».

Les cas de gouvernance approximatives et des pratiques de corruption et de dilapidation des ressources locales doivent être conjugués au passé selon la présidente de l’UDBN.

Pour le développement des communes, l’UDBN regroupe en son sein des femmes et des hommes de qualité aux compétences avérées qui sont positionnés dans les 77 communes et les 546 arrondissements du Bénin.

Votons tous UDBN !

Selon la présidente Claudine Afiavi Prudencio, l’UDBN avec le logo le maïs au cœur de la carte du Bénin est le meilleur sur le bulletin unique. « Existe-t-il un seul Béninois qui peut ne pas aimer le maïs dans sa maison ? Sous toutes ses formes de transformation, le maïs demeure indispensable. Le 17 mai 2020, le choix ne devrait pas être compliqué pour vous. Le geste utile pour sauver nos communes, c’est le maïs au cœur de la carte du Bénin. Le bon choix, c’est l’UDBN », a-t-elle soutenu.

L’amazone de la politique béninoise qui a positionné plus de femmes et de jeunes appelle à un vote massif de l’UDBN.

Pour Claudine A. Prudencio, il est simplement temps de faire confiance à la femme.

« Chers jeunes, l’UDBN a décidé de vous donner la chance de cesser d’être les spectateurs de votre vie, pour en devenir les acteurs directs. (...) L’essentiel est fait. A vous de jouer la bonne carte le 17 mai prochain. Votons tous UDBN », a-t-elle lancé.

Dans son message, l’UDBN a exprimé son soutien et celui du parti aux citoyens en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Elle est convaincue que « grâce aux diligences faites par les autorités, les efforts conjugués de tous et avec la grâce divine, le Bénin arrivera à bout de ce virus qui change et complique complètement notre vie communautaire », a souhaité Claudine A. Prudencio.

1er mai 2020 par