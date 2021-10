Il existe en République du Bénin, un Centre de valorisation des déchets en biogaz et énergie ( CVDBE). La principale mission dudit centre est de fabriquer et de promouvoir les biodigesteurs. Un dispositif très économique qui consiste à produire du biogaz, de l’engrais et de l’énergie électrique à partir des déchets végétales et organiques. Ecoutez le reportage de Sena Wisland LIBLA

