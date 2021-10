Le béninois Gregory da Silva rentre dans le livre Guinness des records

Le béninois Gregory Da Silva, vient d’inscrire son nom dans le Guinness World Records pour avoir porté 735 œufs sur un seul chapeau.

Dans une vidéo qui a été partagée sur la page Instagram du Guinness World Records, on peut voir l’homme sur une scène qui porte en équilibre les centaines d’œufs sur son chapeau.

« Le plus grand nombre d’œufs portés sur un seul chapeau, 735 par Gregory Da Silva », a écrit Guinness World Records en légende.

Né au Bénin, en 1979, Gregory Da Silva a été formé à l’informatique à l’université, mais a ensuite fondé une troupe de théâtre au Bénin appelée « Voice of Spirit » ou « Voix de l’Esprit », qui a joué à des fins politiques ainsi que théâtre comique et poétique à la Bibliothèque nationale du Bénin. Après avoir reçu une invitation à se produire au Festival MASA - Marché des arts du spectacle africains - en Côte d’Ivoire en 2003, où il a représenté son pays, le Bénin, pendant une semaine avant de s’envoler pour l’Afrique du Sud. Il a vendu ses créations au V&A Waterfront et a commencé à orner les rues de Cape Town avec sa forme d’art unique.

15 octobre 2021 par