Le St Patron de l’Ordre de Malte célébré à Cotonou

L’Ambassade de l’Ordre de Malte près le Bénin située dans les villas Laïco à Cotonou, a servi de cadre, vendredi 24 juin 2022, à la célébration de la fête de Saint Jean Baptiste, Saint Patron de l’Ordre souverain militaire hospitalier et religieux de Jérusalem et de Malte. L’événement a lieu autour d’un déjeuner qui a connu la présence du corps diplomatique et consulaires et de plusieurs invités de marque.

Le 24 juin est la fête de Saint Jean Baptiste, Saint Patron de l’ordre de Malte. Dans ce cadre, la représentation de l’Ordre de Malte près le Bénin a organisé un déjeuner qui a connu la participation des membres du corps diplomatIque et consulaires accrédités près le Bénin ainsi que diverses personnalités.

En l’absence de l’ambassadeur indisponible, l’honneur est venu à Monsieur Robert Aouad chargé d’Affaires de l’Ambassade de diriger la cérémonie riche en couleurs. Dans son mot de bienvenue, le chargé d’Affaires fait savoir que l’Ordre de Malte fait partie des institutions les plus anciennes au monde.

Ordre religieuse et laïc de l’église catholIque depuis 1113, c’est plus de neuf cent années d’histoires qui se reflètent dans cette organisation historique, souveraine hospitalière et militaire de Rome et de Malte.

L’Ordre de Malte entretient des relations diplomatiques avec plus de cent (100) Etats et l’Union Européenne. Il jouit également d’un Statut d’observateurs près des Nations Unies ainsi qu’avec l’Union Européenne a fait savoir Robert Aouad.

Selon lui, l’Ordre de Malte est actif dans plus de 120 pays. Il se dédie aux personnes dans le besoin à travers des activités médicales sociales et humanitaires.

Présents au Bénin depuis environ 60 ans, l’Ordre de Malte continue son engagement dans l’humanitaire et la santé près des populations vulnérables. En témoigne la visite de Son Altesse Eminentissime Fra’ Giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto, Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte, mercredi 22 janvier 2020, à Cotonou. Une visite historique au cours de laquelle l’Ordre de Malte a réitéré son engagement au Bénin à travers le renforcement des activités de l’hôpital de l’Ordre de Malte Djougou.

Créé en mars 1974, cet hôpital couvre aujourd’hui la zone sanitaire de Djougou, Copargo et Ouaké d’une population estimée à 700.000 habitants a expliqué Monsieur Robert Aouad.

Sa brillante allocution a été suivie de celle du directeur Europe du ministère des Affaires étrangères du Bénin.

Le diplomate béninois a réitéré la disponibilité du Bénin, son attachement au lien d’amitié et de coopération qui existent entre le Bénin et l’Ordre souverain de Malte. Il a prié le chargé d’Affaires de bien vouloir transmettre à son Excellence Fra ´John Dunlap nouveau Lieutenant Grand Maître de l’Ordre de Malte, les vives félicitations ainsi que les voeux de paix et de prospérité que formulent le Président Patrice Talon et le peuple béninois à son endroit.

‹‹ En ces moments de légitimes fiertés, il me plait d’adresser à votre endroit à vos familles et aux bienveillants donateurs, à votre communauté mes vifs remerciements ››, a déclaré le représentant du Ministre DSL’s Affaires étrangères.

A l’entame de la cérémonie après l’exécution des hymnes nationaux, une minute de silence a été observée en mémoire de Fra’ Giacomo Dalla Torre Del Tempio rappelé à Dieu le 28 avril 2022 dans sa 80è année.

