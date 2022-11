Le Secrétaire exécutif de N’Dali limogé

Jean-Claude Fico n’est plus le secrétaire exécutif de la mairie de N’Dali. Il a été relevé de ses fonctions vendredi 04 novembre 2022.

Un cadre de la mairie de N’Dali perd son poste. Jean-Claude Fico a été relevé de ses fonctions vendredi 04 novembre 2022.

Son limogeage fait suite à l’enquête complémentaire de moralité effectuée par la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des Communes. Le rapport produit par cette cellule révèle que Jean-Claude Fico « est un personnage peu social, imbu de sa personne et constamment porté ers des rapports conflictuels avec le maire et les autres conseillers communaux ainsi qu’avec ses collaborateurs ».

Le même rapport indique par ailleurs que, « plusieurs autres faits et témoignages recueillis sur le terrain remettent en cause les capacités de l’intéressé au double plan technique et managérial ».

Au regard de ces constats, et conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n°2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, et à l’article 5 du contrat de travail liant le Secrétaire exécutif à la Commune de N’Dali, l’arrêté de sa nomination a été abrogé. L’intérim du secrétaire exécutif de la mairie de N’Dali est assuré par le responsable administratif et financier.

Jean-Claude Fico a pris service à la mairie de N’Dali le 26 avril 2022.

F. A. A.

4 novembre 2022 par