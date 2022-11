Le Réseau des féministes du Bénin se renforce

En partenariat avec EngenderHealth, l’Ambassade des Pays-Bas au Bénin, CARE Bénin/Togo, ABPF, le Réseau des féministes du Bénin a organisé, samedi 26 novembre 2022, une journée de réflexion autour du mouvement féministe au Bénin. Le Forum National Féministe a réuni activistes, Organisations de la Société Civile (OSC) féministes, et Partenaires Techniques et Financier.

"Féministes d’hier et d’aujourdui ; apprendre l’un de l’autre pour faire avancer l’égalité homme/femme". C’est autour de ce thème que les membres du Réseau féministe du Bénin ont mené des réflexions sur les défis, les stratégies et la structuration du combat dans le cadre du respect du droit des filles et des femmes, l’égalité et la justice sociale. C’est au Forum National Féministe tenu le samedi 26 novembre 2022 au Bénin Royal hôtel à Cotonou.

Le panel de discussion au Forum a été animé par Me Huguette Bokpè, Secrétaire exécutive de l’Institut National de la Femme (INF) ; l’Ambassadrice des Pays Bas près le Bénin To Tjoelker-Kleve ; Ariane Adjolohoun, assistante sociale et Alexia Hountondji, professeur de Mathématique et activiste féministe.

L’objectif du Forum National Féministe est de « créer un espace » pour échanger sur comment « renforcer la synergie d’actions » et « développer des alliances avec les différentes parties prenantes », a fait savoir Maifoux Nassirou de EngenderHealth à l’ouverture des assises.

Forum en droite ligne avec la Campagne 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, il permet aux membres du Réseau des féministes du Bénin de proposer des actions communes pour lutter contre les violences dont sont victimes les filles et les femmes. « On a vraiment besoin de ce moment pour nous retrouver entre soeurs et frères alliés à la lutte féministe afin de pouvoir se remobiliser et partir sur de bonnes bases », a expliqué Mariette Montcho de EngenderHealth.

A l’en croire, le mouvement féministe n’est pas orienté contre la gent masculine. il s’agit de travailler à mettre fin à un système (patriarcal) qui donne plus de privilèges aux hommes qu’aux femmes.

Dans ses mots de clôture au Forum, Me Huguette Bokpè s’est réjouie de l’expérience de partage intergénérationnel. « Ce son des moments privilégiés qui sont plus forts que tout moment. (...) Nous avons appris mutuellement », a-t-elle indiqué.

« Merci beaucoup de ce moment de partage », a indiqué To Tjoelker-Kleve, Ambassadrice des Pays Bas près le Bénin.

Il faut préciser que le Réseau féministe du Bénin a été porté sur les fonts baptismaux en 2020 et s’est doté d’un Plan d’action qui matérialise sa vision, ses perspectives pour les filles et les femmes du Bénin. Le Réseau féministe du Bénin regroupe en son sein plusieurs organisations de la société civile.

Marc MENSAH

27 novembre 2022 par