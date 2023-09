Le Réseau REAGIRE naît pour plus d’impacts

Un nouveau réseau vient de naitre dans le secteur de l’eau, et de l’assainissement. Dénommé ‘’Réseau d’information, d’échanges et d’appui des acteurs du secteur de l’Eau, hygiène, Assainissement et GIRE au BENIN’’(REAGIRE), il est porté par le Partenariat National de l’Eau (PNE) du Bénin avec l’appui du Programme Solidarité Eau (PS-Eau), l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Agence de l’eau de Seine Normandie (AESN). Le lancement officiel a été fait le mardi 26 septembre 2023 au détour d’une conférence de presse à la Direction départementale de la Santé (Dds) du Littoral.

Le Réseau d’information, d’échanges et d’appui des acteurs du secteur de l’Eau, hygiène, Assainissement et GIRE au BENIN’’(REAGIRE) est un creuset d’échanges d’informations, de données et de capacités qui réunit tous les acteurs du secteur à savoir les acteurs étatiques, les Organisations de la société civile (Oscs) et les entreprises privées du Bénin. Il a pour but de contribuer à la réalisation de l’ODD 6 et à la bonne gouvernance du secteur au Bénin. Selon les organisateurs, ce nouveau creuset a, entre autres, pour objectifs de contribuer à la gestion durable de l’eau et de l’assainissement au Bénin, faciliter la mise en œuvre d’actions de qualité pour l’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement au Bénin et favoriser l’inscription des projets EHA dans une approche GIRE par bassin versant. Dans son discours de lancement, le Président du Partenariat National de l’Eau du Bénin (PNE-Bénin), Professeur Euloge Agbossou a indiqué que « le REAGIRE ne vient pas pour remplacer les réseaux qui existaient déjà mais plutôt pour les fédérer. « La participation des diverses catégories d’acteurs à la construction d’un espace de dialogue et de citoyenneté dans la satisfaction des services liés à l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la GIRE contribue à une meilleure gouvernance du secteur » a souligné Prof Euloge Agbossou avant d’ajouter « que ce nouveau réseau offre un espace d’échanges et de collaboration avec les acteurs étrangers français grâce l’intermédiation du Programme Solidarité Eau (pS- Eau) qui accompagne le PNE-Bénin dans l’utilisation du réseau. Prenant la parole à la suite du professeur, le représentant de pS-Eau Philippe Mouton s’est réjoui de l’aboutissement du long processus qui a conduit à la mise en place de REAGIRE. Selon ses explications, le REAGIRE vient apporter un appui complémentaire et n’est pas dans une logique concurrentielle. Pour aider à l’atteinte des objectifs dudit réseau qui va connaitre une phase pilote de trois ans avec un financement d’environ 250 000 euros le président du PNE-Bénin, il a invité l’ensemble des acteurs du secteur à s’inscrire massivement sur la plateforme afin de pouvoir participer à la vie du réseau. Au cours de la conférence de presse de lancement du réseau, les femmes et hommes des médias ont également eu droit à une communication sur la présentation du REAGIRE, ses activités et les services qu’il offre à ses membres. Dans son exposé, l’animatrice du réseau, Rachel Arayé a expliqué que le réseau se chargera d’assurer la collecte, la mise en forme et la diffusion des informations et des actualités relatives au secteur Eau, Hygiène, assainissement (EAH) et GIRE, l’accompagnement et le renforcement des initiatives de coopération entre acteurs, l’animation de temps d’échanges multi-acteurs et la valorisation des expériences et diffusion des connaissances pour les membres. Evoquant ensuite les activités que mènera le creuset, elle a cité : le partage des travaux de production de connaissances du secteur ; l’accompagnement des acteurs dans le montage de leurs projets ; la diffusion de l’information sur les actualités du secteur et ses évolutions ; la mise à jour des informations sur les dispositifs de financements existants… Pour bénéficier de ces avantages, tous les acteurs du secteur sont invités à s’inscrire au Réseau d’information, d’échanges et d’appui des acteurs du secteur de l’Eau, hygiène, Assainissement et GIRE au BENIN’’(REAGIRE), via le lien https://forms.office.com/t/TAPqnevbXG.

Le réseau est ouvert à tous en France et au Bénin.

