Le Prix Mohammed VI décerné aux meilleurs apprenants

Six majors du Programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées ont été distingués le 17 janvier 2020 au titre de l’année scolaire 2018-2019. Sa Majesté le Roi du Maroc a procédé à la remise du prix Mohammed VI à ces majors après la prière à la mosquée « Lalla Amina » à Essaouira.

Les récipiendaires du prix Mohammed VI sont au nombre de six. Il s’agit de de Naïma Amine (Béni Mellal), Nabila El Khabchi (M’Diq-Fnideq) et Khadija Id Abdellah (Agadir) dans la catégorie féminine et de Mbarek Id El Mehdi (Boujdour), Abdelmalek Al Merdi (Errachidia) et Abdelkarim Kaaouas (Taza) dans la catégorie masculine.

Des résultats positifs ont été enregistrés avec la mise en œuvre du Programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées.

Le nombre des mosquées qui y participent a augmenté ainsi que celui des encadrants, des coordinateurs et des conseillers pédagogiques.

Lancé en août 2000 conformément aux Hautes Instructions Royales, le Programme de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées a bénéficié à plus de 3.300.000 personnes. L’année scolaire 2018-2019 a connu l’inscription de 314.854 personnes dont 236.286 au premier niveau et 78.568 au second. A cela s’ajoutent les personnes qui suivent le Programme à la télévision et sur l’internet.

Pour assurer le succès dudit programme, le ministère des Habous et des affaires islamiques a mobilisé au titre de cette année scolaire quelque 7.077 mosquées, et a chargé quelque 8.032 encadrants, 1.164 coordinateurs et conseillers pédagogiques et 400 formateurs pédagogiques.

Les objectifs pour 2020

Le ministère des Habous et des affaires islamiques entend pérenniser les acquis des programmes.

Au titre de l’année 2019-2020, il va poursuivre la mise en œuvre des recommandations du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique relatives à l’alphabétisation, et ce conformément à la vision stratégique pour la réforme du système de l’éducation et de la formation 2015-2030.

Des actions seront menées pour améliorer le taux de couverture du programme dans le monde rural, augmenter le nombre d’hommes bénéficiaires, promouvoir et diversifier les moyens et méthodes d’éducation et d’enseignement tout en investissant davantage dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ceci, en dehors de la mise en place d’un système de diplomation permettant aux bénéficiaires d’accéder à des passerelles entre le programme et différents systèmes nationaux de formation.

En dehors de la remise du Prix Mohammed VI, le Souverain a présidé d’autres événements à

Essaouira.

Le Roi du Maroc a procédé au lancement de la réalisation d’une cité des arts et de la culture et à l’inauguration d’un complexe intégré de l’artisanat.

L’objectif est de faire de cette localité, une ville d’histoire, d’art et de patrimoine.

