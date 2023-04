Le Président Vlavonou reçoit une délégation d’anciens parlementaires

Le Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou a échangé, mardi 25 avril 2023, avec une délégation du bureau de l’Association Nationale des Anciens Parlementaires du Bénin (AsNAP-Bénin) conduite par son président Thimothée Adanlin.

L’Association Nationale des Anciens Parlementaires du Bénin (AsNAP-Bénin) a félicité le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou pour sa réélection. C’est dans le cadre d’une audience accordée, mardi 25 avril 2023, à la délégation de l’AsNAP.

Selon le président de l’AsNAP-Bénin, les échanges ont porté également sur une coopération entre l’association et la 9è Législature conformément à un protocole conclu sous la 8è Législature. « Nous avons estimé qu’il fallait que nous prenions des dispositions pour évaluer l’application de ce protocole parce-que les choses se sont bien passées du point de vue du président Vlavonou de telle sorte qu’il nous a envoyé une lettre de félicitations pour montrer que les réformes qu’il met en place, nous les suivons et appliquons en matière de gestion de l’Assemblée nationale. Tout ce qu’il fallait faire pour appuyer cet élan qu’il donne à l’Assemblée nationale », a indiqué Thimothée Adanlin, président de l’Association Nationale des Anciens Parlementaires du Bénin (AsNAP-Bénin).

Plusieurs autres doléances ont été formulées et le président de l’Assemblée nationale a promis prendre des dispositions pour que les choses s’améliorent davantage, a précisé le président de l’ AsNAP.

