Le Président Talon promulgue la loi sur les Ordres nationaux

Adoptée par l’Assemblée nationale le 24 juin 2024, la loi portant création des Ordres nationaux du Bénin a été promulguée le 26 juillet 2024.

Les services éminents rendus à la nation soit à titre civil, soit sous les armes et contribuant à la culture et à la promotion du mérite, de l’excellence et de la bonne gouvernance sont récompensés à travers diverses distinctions dans les Ordres nationaux du Bénin.

Il est créé en République du Bénin : l’Ordre national ; l’Ordre du mérite ; l’Ordre du mérite social ; l’Ordre du mérite agricole ; l’Ordre du mérite féminin ; l’Ordre du mérite sportif ; l’Ordre du mérite artistique et culturel ; l’Ordre des palmes académiques ; l’Ordre de la défense et de la sécurité ; l’Ordre du mérite artisanal.

Selon la Loi N° 2024 - 28 du 26 Juillet 2024 portant création des ordres nationaux du Bénin, « l’Ordre national est la distinction honorifique la plus élevée de la République du Bénin. C’est un ordre d’exception réservé aux hautes personnalités socio-politiques nationales et étrangères et aux martyrs de la République dont le dévouement pour la patrie mérite une distinction de haut niveau. La nomination ou la promotion dans l’Ordre national est réservée au grand­maître et au grand chancelier des ordres nationaux du Bénin. »

« L’Ordre du mérite est la distinction honorifique dédiée aux acteurs des secteurs public et privé qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont excellé ou posé des actes méritoires nécessitant une reconnaissance de la nation », selon l’article 4 de la Loi.

L’article 5 stipule que « L’Ordre du mérite social est la distinction honorifique destinée à récompenser les religieux, les humanitaires, les membres des organisations non gouvernementales et autres acteurs de la société civile qui se sont illustrés par la pertinence, la qualité, l’excellence et l’efficacité de leurs interventions et contributions aux efforts de développement de la République du Bénin ainsi qu’à la promotion de l’équité, de la paix et de la bonne gouvernance. »

« L’Ordre du mérite agricole est la distinction honorifique destinée aux acteurs du monde rural qui se sont particulièrement illustrés dans les domaines de la production végétale, animale, halieutique et sylvicole, la transformation, la commercialisation et la promotion des produits dans ces domaines », précise l’article 6.

« L’Ordre du mérite féminin », selon l’article 7 « est la distinction honorifique qui reconnaît et récompense les mérites exceptionnels des acteurs nationaux et étrangers qui œuvrent pour la protection, l’autonomisation, la promotion et la défense de la femme. »

L’Ordre du mérite sportif est destiné à récompenser les performances exceptionnelles des acteurs du monde sportif.

L’Ordre du mérite artistique et culturel est la distinction honorifique destinée aux acteurs du monde artistique et culturel qui se sont particulièrement distingués par leur création dans le domaine artistique ou culturel ou leur contribution spécifique au rayonnement du Bénin.

L’Ordre des palmes académiques est la distinction honorifique qui récompense les acteurs du monde scientifique et de la recherche pour leur contribution exceptionnelle au progrès de la science et de la recherche ainsi qu’à l’innovation technologique.

L’Ordre de la défense et de la sécurité est la distinction honorifique dédiée au personnel des forces de défense et de sécurité qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se sont éminemment distingués, par leur dévouement. Il est distinct des médailles militaires. L’accès à une médaille militaire peut justifier une proposition de nomination ou de promotion dans l’Ordre de la défense et de la sécurité.

Selon l’article 12, « L’Ordre du mérite artisanal est la distinction honorifique destinée aux acteurs du monde artisanal qui, en matière de créativité et d’innovation, se sont exceptionnellement illustrés dans leur domaine d’activité ».

