Le Port Autonome de Cotonou a lancé un avis à manifestation d’intérêt pour la réalisation d’études et suivi pour la relocalisation des hangars en bois du PAC. Les manifestations d’intérêts doivent être déposées au plus tard le 15 juin 2023 à 10 heures, heure de Cotonou. Lire les critères d’éligibilités et les détails.

3 juin 2023