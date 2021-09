Le Personnel de MTN Bénin célèbre la 3ème édition Semaine de la Reconnaissance du 13 au 17 Septembre

Le Personnel de MTN Bénin célèbre dès le lundi 13 Septembre, la 3 ème édition du Global Appreciation Week. La « Semaine de la Reconnaissance » est initiée pour inculquer la culture de la reconnaissance, apprécier et reconnaître les efforts des collègues dans l’atteinte des objectifs globaux de l’entreprise.

La semaine du 13 au 17 septembre sera spéciale à MTN Bénin. Plus de 500 employés, à travers les différents services de l’entreprise, participeront à ce grand moment d’échanges et de communion, l’objectif étant de faire en sorte que tout le monde se sente valorisé et connecté, surtout en pleine période de pandémie de COVID-19.

Durant cinq (05) jours, à travers différentes thématiques, les employés de MTN Bénin sont invités à célébrer la marque, encourager les efforts des collègues qui vont au-delà des attentes des clients (Expérience Client), mettre en lumière certains collègues qui incarnent la nouvelle proposition de valeur employés, honorer les équipes et exprimer notre gratitude à l’endroit de nos héros.

Avec l’utilisation de la plateforme interne de reconnaissance sociale entre pairs, « MTN Shine », les employés s’échangeront des messages.

Ils sont encouragés à célébrer l’esprit d’équipe et la contribution de leurs collègues à l’amélioration de la marque MTN et de l’expérience client, à mettre en lumière les collaborateurs et leur esprit de leadership.

La Semaine de la Reconnaissance débutera avec la session virtuelle du « Global Appreciate Show » où tous les employés de MTN, à travers le groupe, suivront en direct le lancement de l’évènement.

