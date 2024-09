Le Parlement repêche quelques anciens députés au CES

Plusieurs anciens députés vont siéger au Conseil économique et social (CES). L’Assemblée nationale en procédant à la désignation de ses représentants au CES, a porté son choix sur ces anciens parlementaires ce lundi 23 septembre 2024.

Des anciens députés au Conseil économique et social. L’Assemblée nationale en procédant à la désignation de ses représentants ce lundi 23 septembre, a porté son choix sur eux. On retrouve dans le lot, les députés Florentin CHAOU, Patrice NOBIME AGBODRANFO, Tidjani AFFO OBO, Zoumarou Wallis Mamoudou et autres. Tous membres de la 8e législature, ils n’ont pas été réélus au terme des législatives de janvier 2023.

F. A. A.

