Le PRD installe ses structures de base

Les structures de base du Parti du renouveau démocratique (PRD) de Kalalé, Bembèrèkè et Sinendé ont été installés, samedi 24 juillet 2021, par la Coordination départementale Borgou.

Maurice Tchédé de la Coordination départementale Borgou du PRD a installé les membres de la section de Kalalé, de Bembèrèkè et de Sinendé.

La section PRD de Kalalé est présidée par Oumarou Sahabi Yaya, celle de Bembèrèkè par Is’Dine Kora et la section de Sinendé par Mohamed Chabi Kora Dafia. C’était aussi l’occasion de rappeler à chaque étape, l’idéologie et la vision politiques du parti qui soutient les actions du président Patrice Talon.

Il est prévu dans les prochains jours, l’installation des membres de la section PRD de Nikki, dans la 7ème circonscription électorale. S’ensuivra le remembrement des sous-sections des arrondissements et des cellules au niveau des villages et quartiers de villes dans les 77 Communes du Bénin.

A.A.A

28 juillet 2021 par ,