Le PAM soutient les femmes vivant avec le Vih/Sida

Le Programme alimentaire mondial (PAM) au Bénin a offert à sept (07) groupements de femmes vivant avec le Vih/Sida dans les départements du Couffo, du Mono, et du Zou, des matériels de protection contre le Coronavirus. La cérémonie officielle de remise du don s’est déroulée mardi 20 octobre 2020 au Centre d’information, de prospective, d’écoute et de conseils (Cipec/Mono).

La représentante du Directeur départemental de la santé du Mono, Lalèyè Dah Eléonore, le Directeur du Chd Mono Nicolas Ayedaho, la Responsable du Cipec Mono, la Directrice pays de l’Onusida Margaret Molnar et le Représentant Résident du PAM Guy Adoua ont rehaussé de leur présence ladite cérémonie.

Le don offert par le PAM est constitué de 07 dispositifs de lavage de mains, des cartons d’eau de javel, des gants, des thermomètres corporels pour contrôler la température, des masques de protection anti Covid-19 et des cartons de savon pour le lavage des mains. La valeur totale des matériels est estimée à deux (02) millions de FCFA.

Les kits de protection sont offerts à sept groupements de femmes vivant avec le Vih/Sida du Couffo, Zou et du Mono. Il s’agit du Groupement Michité (Lokossa), Essolagnon 1 (Dogbo), Essolagnon 2 (Dogbo), Ayi Djayi (Lokossa), Mianondékè (Lokossa), Aloloalomè (Aplahoué) et de l’Association Afmezoc (Abomey).

A travers ce don, le PAM appuie les initiatives du gouvernement dans sa riposte à la pandémie du Covid-19 et offrie les mêmes chances de prévention et de protection aux personnes vulnérables.

Une partie de ce don est destinée au service de laboratoire du Cipec.

Saluant ce geste du PAM, la Directrice pays de l’Onusida Margaret Molnar a indiqué que la crise sanitaire liée au Coronavirus a influencé les habitudes et impacté considérablement le quotidien des femmes Pvvih.

Elle a expliqué que les personnes âgées vivant avec le Vih/Sida ou les personnes séropositives qui ont des comorbidités diverses sont aussi potentiellement exposées à un risque plus élevé de développer des symptômes plus graves.

A l’instar du Directeur du Chd Mono Nicolas Ayedaho et de la Responsable du Cipec Mono, la représentante du Directeur départemental de la santé du Mono Lalèyè Dah Eléonore a remercié le PAM pour son geste humanitaire.

Avant d’inviter les bénéficiaires à un bon usage des matériels de protection reçus afin de limiter la propagation du coronavirus, elle a sollicité auprès du PAM des kits alimentaires au profit des nourrices pour améliorer la sérologie de 18 mois.

Aux dires de son Représentant résident, Guy Adoua, le PAM souhaite, par cette initiative attirer l’attention des praticiens que les contraintes liées à la Covid-19 ne doivent pas compromettre la continuité des services offerts aux populations les plus vulnérables dont la fragilité a été accrue par la crise sanitaire.

Félicitant les autorités béninoises pour une bonne gestion de cette crise sanitaire mondiale, M. Adoua a attiré l’attention de tous sur la présence du virus dans notre environnement et la menace de contamination qui reste persistante. Raison pour laquelle, il invite tous au respect des gestes barrières.

La porte-parole des bénéficiaires K. A, a témoigné de la gratitude des sept associations bénéficiaires, au PAM, qui a une fois encore pensé aux Pvvih après la remise des tricycles il y a quelques mois.

« La crise sanitaire liée au coronavirus a influencé les habitudes et impacté considérablement le quotidien des femmes PVVIH. Nos activités ont connu de ralentissement sur plusieurs plans notamment en ce qui concerne le regroupement des membres. La participation aux réunions organisées par les groupements était impossible à cause de la peur. Avec le matériel de protection mis à notre disposition, nous femmes Ppvih avons la possibilité de continuer les activités génératrices de revenus tout en respectant les gestes barrières sur les lieux de production et dans la communauté », a-t-elle confié avant de promettre qu’un bon usage sera fait des matériels reçus.

Juliette MITONHOUN

