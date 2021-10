Le Onze entrant de Michel Dussuyer face aux Taifa Stars

Le sélectionneur français, Michel Dussuyer a dévoilé la liste des 11 joueurs qui iront à l’assaut des Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi 07 octobre 2021. Pour ce match comptant pour la 3ème journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022, l’entraîneur a opté pour un schéma défensif.



Dans les buts, on retrouve Saturnin Allagbé. A la défense, David Kiki, Olivier Verdon, Cédric Hountondji, Khaled Adénon et Youssouf Assogba. Le milieu de terrain sera animé par Mattéo Ahlinvi, Jordan Adeoti, Jodel Dossou et Sègbé Azankpo. Seul en pointe, Steeve Mounié.

Le coup d’envoi de ce 3ème match des Ecureuils sera donné tout à l’heure au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salam à 14h, heure de Cotonou.

Le match retour sera joué le dimanche 10 octobre prochain à Cotonou, au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou.

F. A. A.

7 octobre 2021 par