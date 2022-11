Le Niger à l’école de l’ANSSFD au Bénin

En visite de travail à Cotonou, une délégation de l’Agence de régulation du secteur de la microfinance du Niger a échangé, lundi 14 novembre 2022, avec les responsables de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (ANSSFD). La délégation conduite par Ibrahim SOFO MAGAGI s’est imprégnée du savoir-faire et de l’expérience de l’ANSSFD dans le contrôle et le suivi des Systèmes financiers décentralisés (SFD).

Au regard des nombreux cas de spoliation des populations survenus au Bénin, le gouvernement a entrepris des réformes pour assainir le secteur de la microfinance. Les résultats obtenus quelques années plus tard font école.

Rafiou BELLO, directeur général de l’ANSSFD a échangé, lundi 14 novembre 2022, avec une délégation des responsables de l’Agence de régulation du secteur de la microfinance du Niger. Au cours des échanges marquées par la présence du directeur général adjoint de l’ANSSFD, et des directeurs techniques, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence, ainsi que les bonnes pratiques liées à l’assainissement du secteur de la microfinance et à la protection des clients ont été présentés aux Nigériens. L’état des lieux du secteur de la microfinance au Bénin, les nombreuses réformes du gouvernement pour l’assainir, le professionnaliser et le dynamiser ont été également exposés.

Au terme des échanges, la délégation nigérienne est sortie très satisfaite, et compte s’inspirer de l’expérience béninoise pour améliorer le secteur de la microfinance au Niger.

F. A. A.

