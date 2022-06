Le Maire Ahouandjinou mise sur la gestion durable des écosystèmes forestiers

La municipalité d’Abomey-calavi n’a pas été du reste ce 1er juin 2022, journée nationale de l’arbre et du démarrage de la campagne nationale de reboisement. En marge de cette célébration,le Maire d’Abomey-calavi Angelo Evariste Ahouandjinou accompagné de nombreux responsables à divers niveaux et certains membres du conseil communal a sacrifié à la tradition de mise en terre de plants.Tout est parti très tôt ce matin de la mise en terre de plants variés sur l’espace aménagé devant la Résidence Officielle du Maire à Calavi Kpota.Ensemble avec les membres de son conseil communal presents aidés des responsables forestiers,une cinquantaine d’essences ont été mises en terre,recouvertes de terreau,arrosées et protégées par des cages en bois.Après cette étape,cape fut ensuite mis sur l’Ecole Primaire Publique de Fanto dans l’Arrondissement de Golo-Djigbé pour le même exercice.Au total,mille plants d’essences variées seront mises en terre dans cet arrondissement,sur lequel se concentre cette année la campagne de reboisement de la commune.Plusieurs allocutions ont marqué cet évenement dont notamment celle du Maire Angelo Evariste Ahouandjinou qui croit dûr comme fer que « nous devons nous mobiliser davantage, afin de placer dans nos priorités, la gestion durable de nos écosystèmes forestiers, en valorisant les essences autochthones ».C’est pour cela qu’il a invité tout le monde, à une gestion durable des forêts et la conservation de la biodiversité, car, notre survie en dépend.

Rappelons que cette 30ème edition de la la Journée nationale de l’arbre est placée sous le theme « Valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable ».Cette cérémonie a connu la présence effective Madame Kora-François Thérèse Première Adjointe au Maire,des Chefs d’Arrondissement de Calavi Franck Doho,de celui de Kparopun Etienne Kpossou,d’Akassato Augustin Kégbo,de Godomey Igor Alignon puis de Golo-Djigbé Gilbert Sètondji Boco, des Conseillers communaux Modeste Onidjè,Obed Couthon,Gilles Agossou,Zannou Augustin puis de Jeanne Assoclé alis Fouka-fouka ainsi que des membres du cabinet du Maire avec à sa tête Théodore Gléssougbé.

La cérémonie a bénéficié de l’appui techinique des agents de la Section communale des Eaux, Forêts et Chasse d’Abomey-Calavi emmenés par le Capitaine Abel Ahouandjinou sans oublier quelques membres de la société civile locale.

1er juin 2022 par