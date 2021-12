L’Office du Baccalauréat a ouvert le registre d’inscription aux candidats au BAC 2022, pour la période du mercredi 15 décembre 2021 au vendredi 28 janvier 2022. En plus des (...)

Cadre de vie

16 décembre 2021 par

Dans le cadre des travaux de réhabilitation et d’aménagement du Lac Nokoué et de la Lagune de Porto-Novo, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato (...)