Le Japon offre plus de 700 millions FCFA d’équipements au Bénin

Le Bénin bénéficie d’un important lot d’équipements sanitaires de plus de 700 millions de FCFA du gouvernement Japonais. La cérémonie officielle de remise a eu lieu vendredi 25 juin 2021 entre l’Ambassadeur du Japon près le Bénin Takahisa Tsugawa et le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

Le lot d’équipements offerts par le Japon est composé de 20 respirateurs et accessoires, 18 moniteurs multiparamétriques et 4 tentes de toilette pour homme et femme. Le coût total de ces équipements est estimé à 758.639.295 FCFA. Il s’agit de l’acte 1 d’une série de dons prévus par le Japon. Ce don s’inscrit dans le cadre de la signature d’accord entre les deux États intervenue en 2020. Les deux parties ont signé un accord de financement pour l’acquisition de plusieurs équipements médicaux et services d’un montant de 300 millions de Yen.

Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin n’a pas manqué de remercier le gouvernement du japon pour cet appui. S.E.M.Takahisa Tsugawa, ambassadeur du Japon près le Bénin, a réitéré la volonté de son pays à accompagner le Bénin pour le renforcement du système sanitaire.

