Le Groupe UBA défend la paix en Afrique avec un don historique de 500 000 $ au Fond de l’UA pour la paix

La Banque à renommée mondiale pour l’Afrique, United Bank for Africa (UBA) Plc, a démontré son engagement à favoriser la paix et la stabilité à travers l’Afrique avec un don historique de 500 000$ au Fond pour la paix de l’Union africaine (UA).

Ce don du Groupe UBA soutient les efforts de l’UA visant à promouvoir la sécurité, la résolution des conflits, le développement durable et une Afrique unifiée, comme l’envisage l’Agenda 2063 pour l’Afrique de l’UA.

Le Fond de l’UA pour la paix joue un rôle crucial dans le financement des efforts de médiation et de diplomatie préventive à travers l’Afrique, en renforçant les capacités institutionnelles et en garantissant des réponses rapides aux conflits émergents. Le soutien de UBA souligne son engagement en faveur du progrès collectif des nations africaines, renforçant la conviction de longue date du groupe UBA selon laquelle la croissance économique et la stabilité régionale vont de pair.

Le Président du Comité Exécutif de Gestion du Fond de l’UA pour la Paix ; S.E Moussa Faki Mahamat a déclaré que “ la paix est synonyme de ressources, si nous voulons le développement et la stabilité, nous devons parvenir à la paix, la Banque Unie pour l’Afrique a démontré son engagement en faveur du développement de notre continent par cet engagement, à travers des ressources durables. Ensemble, nous continuerons à construire un continent pour l’avenir. ”

Le Président du Groupe UBA, M. Tony Elumelu, qui a annoncé le don à Addis-Abeba, en Éthiopie, a souligné les raisons du soutien du groupe UBA à l’UA.

Elumelu a expliqué que l’on ne saurait trop insister sur la nécessité pour les entreprises de façonner l’avenir de l’Afrique, et qu’en investissant dans la paix et la sécurité, UBA contribue à un environnement dans lequel les entreprises, les communautés et les nations peuvent prospérer, favorisant le développement durable et la prospérité économique pour tous.

"UBA s’engage à faire progresser le développement durable, à améliorer la qualité de vie à travers l’Afrique et le lien vital entre la croissance économique des Africains et des entreprises africaines et la stabilité assurée par la paix et la sécurité", a déclaré Elumelu.

Présente dans plus de 20 pays d’Afrique, UBA croit fermement au potentiel du continent, ajoutant que "le développement viendra avec la paix, et chaque individu, organisation et entreprise devrait s’engager dans cette voie".

Le Président de UBA a pris le temps de féliciter l’Union Africaine pour son dévouement inébranlable à la promotion de la paix et de la sécurité à travers l’Afrique, affirmant que le Groupe UBA est honoré de s’associer à l’UA dans cette noble entreprise, tout en recherchant une collaboration plus approfondie entre les deux institutions.

Au fil des années, l’engagement du Groupe UBA en faveur de la croissance et de la stabilité du continent a été inébranlable, y compris la contribution de 14 millions de dollars de la Fondation UBA pour catalyser une réponse panafricaine globale à la lutte contre la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19).

Ce don a apporté un soutien important et indispensable au Nigeria et à 19 autres pays africains, en fournissant du matériel de secours, des installations de soins intensifs et un soutien financier aux gouvernements.

Le Fond pour la paix de l’Union africaine (AUPF) est un mécanisme financier établi par l’Union Africaine pour soutenir les initiatives de paix et de sécurité à travers le continent, principalement axé sur les opérations de prévention des conflits, de médiation et de consolidation de la paix grâce à des fonds alloués à diverses activités de soutien à la paix à travers l’Afrique, y compris le renforcement des capacités institutionnelles et les opérations de soutien à la paix ; elle est considérée comme un pilier clé de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA).

Opérant dans vingt pays africains ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels, leader en matière d’inclusion financière et mettant en œuvre une technologie de pointe. United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés à l’échelle du groupe et au service de plus de 45 millions de clients dans le monde.

18 février 2025 par