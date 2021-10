Le Groupe MTN, première multinationale africaine

Dans le cadre de l’enquête, les employés de 58 pays ont été invités à évaluer les employeurs multinationaux sur des aspects tels que l’image de marque, l’empreinte économique, le développement des talents, l’égalité des sexes et la responsabilité sociétale.

Le Groupe MTN, à l’issue de l’enquête, est fier d’annoncer qu’il est reconnu comme la première entreprise africaine à faire son entrée dans la liste récemment publiée des meilleurs employeurs mondiaux de Forbes pour 2021.

La liste complète comprend 750 entreprises. Le classement de cette année représentent une amélioration significative dans différents domaines pour MTN. Globalement, nous sommes passés de la position 419 l’année dernière à la 132e place en 2021. Nous avons également gagné neuf places dans le classement mondial de l’industrie des télécoms, pour atteindre la deuxième place.

"Cette reconnaissance intervient à un moment où notre secteur est à l’avant-garde des changements qui se produisent dans le monde. L’année où nous avons lancé notre nouvelle stratégie Ambition 2025 et notre programme EVP « Live Inspired ». Nous sommes ravis que cette reconnaissance, comme beaucoup d’autres que nous avons reçues, serve à réaffirmer et à inspirer les gens autour de nos ambitions.", déclare Ralph Mupita, président et directeur général du groupe MTN.

"Nous sommes heureux de recevoir cette forte reconnaissance mondiale par Forbes, car les gens ont trouvé difficile d’être physiquement ensemble, nous avons dû intensifier nos efforts en tant qu’industrie pour les connecter entre eux, connecter les entreprises avec leurs employés et leurs clients, et bien sûr, permettre la fourniture de nouveaux services essentiels aux communautés. Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur notre personnel, sur ses compétences, sur son sens de l’innovation et sur son esprit d’initiative qui continue de briller aux côtés de notre marque", souligne Paul Norman, directeur des ressources humaines du Groupe.

Par le biais de notre Programme « Live Inspired », nous visons à doter nos employés de compétences futures, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif et à contribuer à un environnement durable.

Pour consulter la liste complète des meilleurs employeurs du monde de Forbes pour 2021, merci de vous rendre sur le site web de Forbes, à l’adresse : World’s Best Employers 2021 (forbes.com)

NB : La liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes est déterminée à l’aide d’une enquête menée auprès de 150 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel de 58 pays qui travaillent pour des entreprises et des institutions multinationales. Toutes les enquêtes sont anonymes, ce qui permet aux participants de partager ouvertement leurs opinions. Selon Forbes, les participants ont été invités à évaluer leur volonté de recommander leur propre employeur à leurs amis et à leur famille. Ils ont également été invités à évaluer d’autres employeurs dans leurs secteurs respectifs qui se sont distingués de manière positive ou négative. Les participants ont été invités à évaluer les entreprises sur des aspects tels que l’image, l’empreinte économique, le développement des talents, l’égalité des genres et la responsabilité sociétale. Les 750 entreprises qui ont reçu les notes totales les plus élevées ont été retenues pour la liste finale.

